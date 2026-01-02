Anemia, mutazione MTHFR, dolicocolon e concepimento

Una domanda di: Elena Chiedo per una terza gravidanza dopo una portata a termine nel 2024 e un successivo aborto nelle prime settimane. Da sempre ho valori del sangue riconducibili ad una anemia sideropenica, ho 35 anni e i miei esami del sangue sono uguali da sempre, emoglobina ai limiti inferiori, ferritina e transferrina bassa o insufficiente, folati bassi, TSH nella norma, Ft 3 e ft4 bassi. E ho scoperto da un test su saliva consigliato dal gastroenterologo per farti problemi di stipsi intestinali e dolicocolon di avere mutazione omozigosi c677t. In gravidanza mi era stato dato prefolic sin dall'inizio ed era andato tutto ok. Vorrei, anche rispetto ad una prossima gravidanza, capire quali esami approfondire e come poter valutare meglio un quadro come il mio per stare meglio in generale. È sufficiente il prefolic? Dovrei risolvere la forte stipsi anche per evitare farmaci come il mestinon: potrebbe essere utile approfondire una questione ormonale o valutare supplementazione sul lungo termine? Grazie.



Gentile signora,

le rispondo a punti. Anemia: deve essere corretta con ferro assunto insieme a vitamina C + acido folico. Tiroide: sembra ipotiroidismo, condizione che ha forte impatto sulla evoluzione dell'embrione nelle prime otto settimane e, in generale, sulla salute della donna in gravidanza. Stipsi: deve essere corretta perché un intestino pigro è colonizzato da germi "cattivi" che possono trasferirsi in vagina (vaginiti), in vescica (cistiti) e addirittura in utero, causando un'endometrite (infiammazione dell'endometrio, che è il tessuto di rivestimento interno dell'utero) che può ostacolare in maniera determinante l'impianto dell'uovo fecondato. Dolicocolon: non è una malattia ma solo una conformazione del colon che è leggermente più dilatato del normale e che è tipica di stipsi ostinate nel tempo. MTHFR omozigote C677T: non è una condizione significativa di per sé, richiede solo un'integrazione periodica di acido folico per funzionare correttamente e mantenere nella norma il livello dell'omocisteina: utile folina 5 mg ogni mattina a mesi alterni. L'equilibrio della coagulazione del sangue è fondamentale in gravidanza e dipende dalla genetica e dalla parte funzionale dell'emostasi: l'equilibrio fra fattori pro-coagulanti che vogliono far coagulare il sangue quando serve e fattori anticoagulanti che impediscono al sangue di coagulare troppo cambia in gravidanza e deve essere studiato in casi come il suo, ma l'equilibrio della coagulazione non è l'unica causa di gravidanze non portate a termine: le eventuali infezioni e la disfunzionalità della tiroide sono fondamentali e quindi devono essere approfondite e risolte, quando necessario. Con cordialità.



