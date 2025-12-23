Angioedema in una bimba di tre anni

Una domanda di: Alberto
Ho una bambina di tre anni.
Ieri mattina ha iniziato ad avere febbre, mal di stomaco e mal di testa, con naso che cola.
Al pomeriggio le abbiamo dato l'algidrin, più che altro perché si lamentava del mal di testa. Poco prima di cena si è gonfiato un pochino il labbro superiore, e poi in maniera lievissima quello inferiore. Spaventati siamo andati al pronto soccorso, ma ci hanno dato codice bianco. Tempo di fare la visita il labbro si è sgonfiato da solo. La pediatra che l'ha visitata ha detto che quasi sicuramente l'episodio è stato causato dalla virosi che mia figlia l'algidrin lo aveva già preso in passato e quindi ha escluso che ne sia stato la causa, anche tenendo conto del fatto che un paio di anni fa ha avuto un episodio di orticaria in corso sempre di una virosi. Ci ha detto di non preoccuparci e ci ha prescritto un antistaminico da prendere per qualche giorno.
Veramente una virosi può scatenare un lieve angioedema?
Alla sera la febbre le è andata oltre i 39 e faticava a scendere pure con gli antipiretici. Quando aveva la febbre alta ha fatto un paio di vomitate lamentando mal di pancia.
Abbiamo chiesto come mai avesse preso un'influenza considerato che l'abbiamo vaccinata e ci ha risposto che probabilmente ha preso un virus non coperto dal vaccino.
Stamattina l'abbiamo portata dalla sua pediatra che l'ha visitata e ci ha detto sostanzialmente le stesse cose.
Ci sarebbero da fare accertamenti secondo voi per chiarire questo episodio di angioedema? Vorrei aggiungere una cosa: conosco una persona con angioedema ereditario. Ho chiesto alla pediatra se fossero necessari accertamenti in questo senso e mi ha detto di no. Faccio presente che io e mia moglie abbiamo fatto, prima della gravidanza, degli esami che hanno verificato il nostro profilo genetico, in quando abbiamo avuto una gravidanza con un feto con delle malformazioni. Tutti gli esami sono risultati negativi. Con questo tipo di esame si verifica anche la presenza dei geni dell'angioedema ereditario?
Grazie.

Leo Venturelli
Leo Venturelli

Buongiorno. Non mi risulta che gli esami sulle forme genetiche comprendano l'angioedema ereditario. Sono d'accordo coi colleghi medici che hanno valutato la situazione che un episodio di lieve edema alle labbra non rappresenti alcun problema e non richieda alcuna indagine. Spesso una forma virale, come anche una vasodilatazione collegata alla febbre (che poi di fatto è arrivata) può diventare il motivo di reazione locale. Utile valutare nel tempo se episodi simili si ripresentano, anche i concomitanza con assunzione di farmaci. Con cordialità.

