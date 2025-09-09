Angioma al fegato: può interferire sulla gravidanza?

Un piccolo angioma al fegato è una formazione benigna che non impedisce la gravidanza né può complicarla in qualche modo.

Una domanda di: Ilenia
Ho 35 anni, ad aprile ho avuto una GEU e sono stata sottoposta a laparoscopia, le chiedo siccome ho un angioma al fegato di 14 mm ho effettuato a gennaio una eco di controllo: la dovrei rifare ? E può portare ad una complicazione futura con una gravidanza? Grazie.

Giovanni Galati
Giovanni Galati

Buongiorno, l’angioma epatico una volta diagnosticato non necessita di ulteriori controlli, se presenta caratteristiche tipiche. La formazione è benigna e non evolutiva, soprattutto se piccola come nel suo caso. Non vi è impatto di ormoni o gravidanza sulla potenziale crescita, né l’angioma stesso può influenzare la gravidanza. Per cui mi sentirei di tranquillizzarla assolutamente, augurandole il meglio che desidera.

