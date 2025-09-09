Angioma al fegato: può interferire sulla gravidanza?

Una domanda di: Ilenia
Ho 35 anni, ad aprile ho avuto una GEU e sono stata sottoposta a laparoscopia, le chiedo siccome ho un angioma al fegato di 14 mm ho effettuato a gennaio una eco di controllo: la dovrei rifare ? E può portare ad una complicazione futura con una gravidanza? Grazie.
Giovanni Galati
Buongiorno, l’angioma epatico una volta diagnosticato non necessita di ulteriori controlli, se presenta caratteristiche tipiche. La formazione è benigna e non evolutiva, soprattutto se piccola come nel suo caso. Non vi è impatto di ormoni o gravidanza sulla potenziale crescita, né l’angioma stesso può influenzare la gravidanza. Per cui mi sentirei di tranquillizzarla assolutamente, augurandole il meglio che desidera.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto