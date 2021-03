Angioma epatico: si può avere una gravidanza?

Una domanda di: Michy

Salve,ho una domanda. Ho un angioma al fegato di 4cm. è lì da 4 anni e ha le dimensioni più o meno 4 cm. Sto pensando a una gravidanza ma ho tanta paura. Questo angioma mi fa tanta paura, ho sentito che in gravidanza può crescere di tanto.





Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi

Gentile signora, mi perdoni ma questo non è un argomento che si possa trattare sulle pagine di un giornale. E’ necessario che si rivolga al suo epatologo, manifestandogli il desiderio di una gravidanza, in modo che lui possa indirizzarla ad un centro dove sia ginecologo che epatologo potranno seguirla in gravidanza. Normalmente gli angiomi epatici non danno complicazioni in gravidanza ma questo non è un buon m motivo per trascurarne o sottovalutarne la presenza. Con cordialità.

