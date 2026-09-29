Angiomi splenici: si può affrontare una gravidanza?

Dottor Giovanni Galati A cura di Giovanni Galati - Dottore specialista in Medicina generale Pubblicato il 29/09/2026 Aggiornato il 29/09/2026

Gli angiomi della milza sono formazioni benigne che consentono di affrontare la gravidanza in piena serenità, senza correre particolari rischi a essi legati.

Una domanda di: Giulia
Salve vorrei sapere se con due angiomi alla milza di cui uno di 4 cm avere una gravidanza è possibile e sicuro oppure se è pericoloso.

Giovanni Galati
Giovanni Galati

Gentile signora,
gli angiomi splenici sono più rari di quelli epatici. Tuttavia come quelli epatici risentono raramente delle modifiche ormonali in corso di gravidanza, seppur possa risultare possibile un piccolo incremento della loro dimensione. Si tratta di formazioni benigne senza alcun rischio di trasformazione neoplastica, ed ancor più aneddotico è il rischio di rottura. Direi di affrontare serenamente la gravidanza considerate le dimensioni non significative, con un controllo di base al'inizio e poi ogni 3 mesi con sola ecografia, in maniera assolutamente prudenziale. Ci aggiorni nel futuro. Con cordialità.

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