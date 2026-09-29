Angiomi splenici: si può affrontare una gravidanza?

Gli angiomi della milza sono formazioni benigne che consentono di affrontare la gravidanza in piena serenità, senza correre particolari rischi a essi legati.

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Gentile signora, gli angiomi splenici sono più rari di quelli epatici. Tuttavia come quelli epatici risentono raramente delle modifiche ormonali in corso di gravidanza, seppur possa risultare possibile un piccolo incremento della loro dimensione. Si tratta di formazioni benigne senza alcun rischio di trasformazione neoplastica, ed ancor più aneddotico è il rischio di rottura. Direi di affrontare serenamente la gravidanza considerate le dimensioni non significative, con un controllo di base al'inizio e poi ogni 3 mesi con sola ecografia, in maniera assolutamente prudenziale. Ci aggiorni nel futuro. Con cordialità.

Una domanda di: Giulia Salve vorrei sapere se con due angiomi alla milza di cui uno di 4 cm avere una gravidanza è possibile e sicuro oppure se è pericoloso.

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