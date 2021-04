Angiomi sulla pelle: possono essere estesi agli organi interni?

Una domanda di: Valentina

Mio figlio di 9 mesi presenta dalla nascita un angioma grande

dietro il collo che so essere molto comune tra i bambini e che molte volte

scompare (già ora è poco visibile). Credo si chiami becco della cicogna o

qualcosa del genere. Presenta inoltre altri angiomi piccolissimi presenti

dalla nascita (molto poco visibili, saranno grandi poco più di un puntino

di matita quindi un millimetro nemmeno): due sulla fronte (di cui uno

composto da 3 puntini vicini) uno sotto il naso, e due sulla schiena. Sono

davvero piccolissimi e in realtà all inizio nemmeno li avevo notati, sono

appena piu rossi rispetto alla pelle normale, sembrano come dei puntini di

sudamina solo che meno visibili e più piccoli, una cosa davvero

impercettibile. Ho letto però che gli angiomi cutanei, quando multipli,

possono essere associati ad angiomi viscerali (fegato, intestino, polmoni).

Mi chiedo quindi se è il caso di fare un’ecografia addominale a mio figlio

per escludere problemi a fegato e intestino (per eventuali angiomi ai

polmoni che esame è indicato?). Inoltre mi chiedo se gli angiomi cutanei

sono correlati anche alla presenza di angiomi cerebrali. Grazie.



Leo Venturelli Leo Venturelli In genere gli angiomi che lei ha segnalato non sono preoccupanti e difficilmente si estendono agli organi interni o riflettono la presenza di anomalie in questi ultimi. Spesso poi spariscono completamente entro l’anno di vita. Tuttavia, se lei è preoccupata può risentire il pediatra o un dermatologo esperto per valutare se potrebbero essere utili approfondimenti sugli apparati viscerali. Con cordialità. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto