Annusare il gel disinfettante è pericoloso in gravidanza?

Una domanda di: Pia

Salve, scrivo per togliermi questo grande dubbio. Sono entrata nell’ottavo mese di gravidanza e ho un istinto irrefrenabile di annusare il gel

disinfettante per le mani, che uso molto spesso a causa del lavoro che faccio ( maneggio tanti soldi).

Può creare danni alla bambina che dovrà nascere?

Grazie mille per la risposta.



Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Pia,

la risposta al suo quesito non è semplice.

I gel disinfettanti contengono alcol etilico, che può essere assorbito dall’organismo anche attraverso l’inalazione dei vapori.

Posto che è poco probabile che la quantità assorbita dopo aver annusato il gel sia in grado di causare rischi per lo sviluppo del feto, ritengo che una valutazione più precisa necessiterebbe di ulteriori informazioni, difficili da stimare (per esempio la frequenza con cui lo annusa, la durata…).

Per maggiore cautela le raccomando d’ora in poi di evitare di annusare intenzionalmente il gel.

Cordiali saluti.



