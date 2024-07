Anomalia cromosomica del feto: era così grave da giustificare un’IVG?

Una domanda di: Luisa

Salve vorrei esporle la mia storia, incinta di 6 mesi ho abortito in quanto dopo una translucenza elevata, fatto amniocentesi (dna fetale tutto perfetto) ha

presentato un inversione pericentrica cromosoma 12 e una delezione 11p13 ampia 69kb parte del gene elp4 di origine

patogenetica. Cosa avrei dovuto aspettarmi se non avessi fatto questa

scelta? Premettendo che mio marito sta bene non ha nessun problema. Mi pento

della scelta fatta.





Faustina Lalatta Faustina Lalatta Cara signora,

la sua situazione è molto delicata e non è ipotizzabile parlarne su una testata editoriale, “da remoto” con così pochi dati a disposizione. Quello che lei chiede è di dare un giudizio sulla gravità dell’anomalia fetale senza conoscere nessun dettaglio e quindi sarebbe inopportuno e anche inaccettabile sia dal punto di vista medico che sotto il profilo etico. Il mio consiglio è di rivolgersi a un genetista clinico competente, che insieme al ginecologo che ha effettuato l’ecografia potranno darle le informazioni che giustamente desidera avere, anche in vista di una prossima gravidanza. In molti ospedali italiani è attivo il servizio di genetica medica, ne parli con cil suo ginecologo curante. Cordialmente.

