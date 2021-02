Una domanda di: Simona

Vorrei se è possibile sapere di cosa si tratta questo tipo di anomalia che mi hanno trovato in 17 settimane di gravidanza: anomala

inserzione dei vasi del cordone ombelicale alla placenta. Il funicolo presenta inserzione velamentosa al margine inferiore sinistro della placenta

e i vasi che lo compongono decorrono, per un lungo tratto, sulla parete laterale sinistra dell’utero, al di sotto delle membrane. Uno di questi

vasi decorre previo, prossimo all’OUI (orifizio uterino interno). Si rileva inoltre esito di distacco in forma di coagulo al di sopra dell’OUI di 3 cm ca. di diametro

medio, al di sopra della cervice uterina, altra area di verosimile raccolta ematica alla superficie della placenta di 5 cm ca. Tale quandro è associato

ad alto rischio di disfunzione placentare, sanguinamento materno-fetale, possibilità di MEF, parto pretermine. Mi hanno trovato questa situazione, li

chiedo con tutto il cuore un consiglio e spero che anche in base ai questi fattori che sono creati il piccino riesca a sopravivvere. So che non sa

dirmi precisamente quello che succederà ma secondo lei ci sono delle possibilità che vada bene? Vi prego di rispondere e vi ringrazio, già ho avuto problemi

dal primo trimestre con minaccia di abort. Sono partita con una gravidanza gemellare ma è rimasto solo un embrione, quell’altro embrione

non si e mai visualizzato all’ecografia, solo il sacco vitellino a 12 settimane hanno detto che è stata una gravidanza gemellare. Specifico che è

la prima gravidanza e ho 31 anni. Grazie.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, forza e coraggio! L’anomalia del cordone ombelicale che le è stata riscontrata mi fa pensare che lei sia in ottime mani dal punto di vista ecografico: non è sempre facile diagnosticarla. Le direi quindi di avere tanta pazienza e anche un po’ di coraggio nel fare domande a chi, facendole l’esame, certamente è in grado più di chiunque altro di spiegarle cosa vi sta capitando e come sia meglio comportarsi per contenere i rischi di questa complicanza.

Capisco bene che sul momento sia stata una vera e propria doccia fredda e che quindi le spiegazioni non siano bastate perché sul momento eravate più spaventati che mai. Se vogliamo guardare al positivo, una volta nato il vostro piccino non avrà nessuna malformazione e questa inserzione velamentosa del funicolo resterà solo un brutto sogno… Nel frattempo mi sento di darle questi due consigli: avere fiducia che tutto possa andare bene nonostante i rischi (ma se ci pensiamo bene, la vita stessa è un rischio!) e cercare di coccolare il suo bambino per fargli sentire quanto lo amate già…ogni giorno è prezioso!

Poi sarebbe bello che anche lei, intanto che sta a riposo come presumo le abbiano indicato, cerchi di “coccolarsi” in tutti i modi possibili (buone letture, buona musica, buon cibo…) dal momento che, come mi piace ripetere, il bambino sta bene se sta bene la mamma.

Questa sua prima gravidanza è partita come gemellare, ora si tratta di giocare il tutto e per tutto perché questo gemellino raccolga il testimone del fratello e continui la sua corsa anche a nome suo…Sono convinta che il suo bimbo si stia già impegnando al massimo nel fare la sua parte.

Spero di averla rincuorata, mi tenga aggiornata se desidera, cordialmente.



