Anomalia del feto rilevata con l’ecografia

Una domanda di: Angy

Salve, a 21+1 settimane ho fatto la morfologica e l’ecocardiofetale e al

bambino hanno trovato al cuore 2 div muscolari (0.8mm e 1.3mm) e 1 div

perimembranoso (1.9mm), e mi hanno fissato una visita di controllo dopo 1

mese. Intanto la mia testa frulla e mi faccio tante domande che spero voglia

rispondere per chiarirmi le idee.

1. Alla visita di controllo il bimbo sarà cresciuto e mi chiedo se

automaticamente anche i div crescono con lui oppure se ormai il cuore è

formato e le dimensioni restano quelle nonostante lui cresca;

2. Oltre quei 3 nel frattempo potrebbero essersi formati altri?

3. Possibile che si chiudano prima del parto o solo durante i primi anni di

vita?

4. Se alla nascita non si sono chiusi, so che bisognerà fare controlli

periodici ma nel frattempo dovrà fare terapia farmacologica?

5. Se nemmeno dopo i primi anni di vita si chiudono bisogna operare a cuore

aperto?

6. Il figlio di mia sorella nacque con trasposizione dei grossi vasi e

diversi div e ha dovuto operarsi a cuore aperto, ci può essere correlazione

o sn patologie congenite e nn genetiche?

7. A 13 settimane ebbi uno spavento e mi innervosii tantissimo, dopo qualche

gg mi venne un distacco amniocoriale, può essere questa la causa dei div?

8. C’è un motivo scientifico per il quale si creano i div?

9. A 7 settimane per un distacco amniocoriale (oltre a quello avuto a 13

settimane) sn andata al pronto soccorso e mi hanno fatto sentire il battito,

pure nei giorni successivi ai vari controlli, ora mi chiedo se il farmi

sentire il battito frequentemente prima delle 12 settimane ha potuto creare

questi div.

Lo so, le domande sono tante, ma mi auguro voglia aiutarmi ad arrivare

preparata al prossimo controllo.

Grazie mille.



Arianna Prada Arianna Prada Buongiorno, capisco la sua preoccupazione ma cerco di rassicurarla da subito.

I difetti del setto interventricolare sono la più comune malformazione cardiaca e rappresentano circa il 20% dei difetti congeniti al cuore. Stia tranquilla, sono molto comuni. Lei ha già eseguito una ecocardiografia che ha escluso altri difetti maggiori come ad esempio una trasposizione dei grossi vasi. Pertanto, nel suo caso, si tratta solo di un difetto del setto interventricolare isolato.

Nulla di quello che lei ha fatto può avere causato questi problemi che spesso riconoscono una causa multifattoriale.

I difetti si caratterizzano in base alla loro posizione, alla loro ampiezza e se causano un passaggio di sangue (shunt). Spesso i difetti si chiudono da soli dopo la nascita mentre a volte, ma molto raramente necessitano di una terapia che può essere farmacologica o chirurgica.

Tuttavia stia tranquilla, qualora dovessero essere confermati anche a fine gravidanza i difetti muscolari e membranosi soprattutto se piccoli hanno un’alta probabilità, che arriva fino al 50 per cento, di chiudersi spontaneamente. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto