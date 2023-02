Anomalie emerse durante l’ecografia: proseguirà la mia gravidanza?

Una domanda di: Franca

Aiuto…battito bradicardico e sacco vitellino sproporzionato. Sono in 8 settimane. Ho la possibilità che la gravidanza vada a buon fine? Il bambino alla nascita può presentare dei problemi?



Gentile signora, un battito bradicardico e un sacco vitellino sproporzionato non sono dei segnali rassicuranti sulla prosecuzione della gravidanza. Ovviamente non posso fare pronostici, occorre ripetere l’ecografia a distanza di una o due settimane e vedere se l’embrione cresce ed è vitale. Potrà poi fare eventualmente i test di screening di cui le parlerà il ginecologo per valutare il suo personale rischio di anomalie fetali. Un saluto.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

