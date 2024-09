Anoressia tra i possibili effetti della sertralina: di cosa si tratta?

Una domanda di: Lucia

Volevo chiedere anche un’altra cosa: è vero che la sertralina come effetto collaterale può portare all’anoressia? Grazie se mi risponderà.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, non mi risulta che la sertralina possa portare all’anoressia nervosa, cioè a una patologia vera e propria.

Forse c’è stato un equivoco leggendo il “bugiardino” che talvolta come dice il nome si può rivelare fuorviante nei suoi contenuti.

Nell’elenco degli effetti collaterali comuni legati all’assunzione di Sertralina infatti leggiamo: “Mal di gola, anoressia, aumento dell’appetito, depressione, sentirsi strani, incubi, ansia, agitazione…”

Qui il termine anoressia indica la mancanza di appetito, non il disturbo alimentare che va ppunto sotto il nome di “anoressia nervosa”!

Quindi nessuna preoccupazione che questo farmaco le possa nuocere in questo senso, soprattutto quando sarà in gravidanza: avrà facilmente un ottimo appetito!

Spero di averla rassicurata completamente, l’abbraccio a distanza.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto