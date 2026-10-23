Ansia di essere incinta nonostante la pillola e i test negativi

Dottoressa Angela Raimo A cura di Angela Raimo - Dottoressa specialista in Psichiatria Pubblicato il 23/10/2026 Aggiornato il 23/10/2026

Quando l'intimità di coppia si trasforma in una fonte continua di ansia e di stress può essere opportuno prendere in considerazione la possibilità di evitarla, rimandando i rapporti sessuali a quando ci si sentirà pronte a viverli con gioia e leggerezza.

Una domanda di: Francesca
Salve, sono una ragazza di 22 anni e ho la costante ansia di essere incinta in quanto da due anni e mezzo prendo la pillola estroprogestinica Zoely senza pause placebo come mi ha prescritto il ginecologo per sospetta endometriosi che non mi genera quindi il sanguinamento da sospensione.
Non avendo mai il ciclo vivo una costante paranoia e, nonostante abbia il più delle volte rapporti protetti ulteriormente dal preservativo oltre alla pillola che prendo per me, le poche volte che non lo utilizzo vado in panico.
Ho fatto quindi un primo test a distanza di 7 settimane dal rapporto senza preservativo la sera ed è risultata una sorta di linea di evaporazione o ghost line che mi ha mandato in panico. Ho quindi eseguito un altro test la mattina successiva con le prime urine del mattino che era inequivocabilmente negativo.
Dopo un paio di settimane, quindi a 9 settimane dal rapporto senza preservativo, ho eseguito altri due test risultati entrambi negativi.
L'ansia però non mi è ancora scomparsa, vorrei prenotare un prelievo del sangue ma mi genera ancora più ansia. So che la pillola dovrebbe coprire sempre da gravidanze indesiderate ma mi viene comunque l'ansia, posso escludere una gravidanza con i test effettuati? Grazie mille per la risposta e la cortese attenzione.

Angela Raimo
Angela Raimo

Gentile Francesca,
posto che ovviamente lei non è incinta, come chiaramente espresso dalla negatività dei test, mi permetto anche di dirle che non ha alcun senso utilizzare il profilattico quando si prende la pillola, naturalmente se ci si trova in un rapporto di coppia stabile e si hanno rapporti con un partner abituale sul cui stato di salute si hanno certezze, si sa cioè che non si è esposte al rischio di essere contagiate da una malattia a trasmissione sessuale. Diverso è naturalmente il caso di rapporti sessuali con partner occasionali della cui storia non si sa nulla: in questa eventualità è prudente usare anche il profilattico perché la pillola non protegge dalle malattie a trasmissione sessuale. Detto questo, in una coppia stabile, il contraccettivo orale si usa infatti per assicurarsi una vita sessuale più libera e, allo stesso tempo, protetta da gravidanze indesiderate. A parte questa digressione, credo che per lei sia anche giusto riflettere sul fatto che non è obbligatorio avere rapporti sessuali, meno che mai se si vivono con tutta questa ansia. Troppo alto, infatti lo scotto, se dopo ogni rapporto lei si angoscia temendo di essere incinta (oltre ogni ragionevole dubbio). L'intimità di coppia deve essere fonte di gioia e gratificazione, deve unire, deve cementare il legame: affrontata in questo modo viene svuotata del suo valore e della sua essenza quindi forse, in casi come il suo potrebbe essere opportuno rimandarla a più avanti, a quando si avrà la certezza di essere pronte a viverla con la giusta dose di affettuosa leggerezza e spontaneità. La invito a pensarci su: questa magari potrebbe essere la strada migliore da imboccare per lei in questo particolare momento. Cari saluti.

Ansia di essere incinta nonostante la pillola e i test negativi

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