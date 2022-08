Ansia dopo i rapporti sessuali: che fare?

Una domanda di: Eleonora

Salve, vorrei avere un sostegno morale perché sono alle prime esperienze e come normale che sia la preoccupazione c’è sempre. Ho avuto sempre rapporti protetti con preservativo, uno a giugno e un altro a luglio e in entrambi i casi ho avuto il ciclo regolarissimo e non ho mai avuto sintomi o altre cose che differissero dal resto del mio ciclo mestruale scorso. Dall’ultimo rapporto, quello di luglio dopo il quale ho avuto il ciclo, non ho fatto niente ma ho una leggera preoccupazione che non mi fa stare tranquilla. Posso stare tranquilla? Inoltre come posso ridurre l’ansia, spesso infondata, dopo i rapporti? Grazie per l’ascolto.



Cara Eleonora, parli delle tue sensazioni rispetto ai rapporti sessuali con lo stesso tono con cui descriveresti quello che senti in vista di una prova difficile, complicata, ansiogena. Non mi scrivi quanti anni hai, ma da quello che dici immagino che tu sia molto giovano. Per questo mi sento di dirti che nessuno ti obbliga ad avere una vita sessuale: probabilmente non sei pronta emotivamente per questo, visto che cerchi rimedi per poterla affrontare senza che dopo ogni incontro ti assalga la paura. Non credo che per te sia utile un “sostegno morale” per affrontare meglio l’attività sessuale che, ripeto, non è così necessario praticare se, anziché fonte di piacere, diventa motivo di angoscia, mentre ritengo sia opportuno che tu ti rivolga a un ginecologo (anche del consultorio) per discutere in modo approfondito di contraccezione. Il profilattico protegge infatti dalle malattie sessualmente trasmesse e anche dalle gravidanze, a patto però di essere impiegato in modo davvero corretto. In generale, se c’è il dubbio di essere incinta (che mi pare tu abbia, anche se non è chiaro perché) c’è un modo sicuro per toglierselo: effettuare il test di gravidanza. Cari saluti.

