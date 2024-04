Ansia e paura in 7^ settimana: conviene continuare a dosare le beta?

Una domanda di: Alessandra

Leggo spesso le vostre risposte, per tale ragione mi rivolgo a voi: sono incinta alla 7^ settimana, gravidanza ottenuta con PMA. Ho fatto già la prima ecografia, la mia ginecologa mi tranquillizza che va tutto bene almeno per ora, ma io purtroppo penso sempre al peggio, ho crisi di pianto, anche forti, ho paura che qualcosa non vada bene, anche perché non ho nausea e anche il seno che all’inizio sembrava essere modificato, adesso sembra stabile e poco sensibile al tatto. Aiutatemi a capire cosa sta succedendo, secondo voi è utile dosare nuovamente le beta-hCG? Grazie infinite.



Buongiorno signora, la gravidanza nelle sue fasi iniziali non è soggettivamente rilevabile cioè almeno fino a 20 settimane lei non è in grado di sentire l’attività fetale, ovvero i movimenti del suo bambino nell’utero. Avendo lei già effettuato il controllo ecografico che ha riscontrato una gravidanza in evoluzione ripeterà il controllo dal suo specialista di fiducia nei tempi e nei modi concordati in modo da poter verificare il buon andamento della gravidanza. Nei casi in cui l’ansia che accompagna le prime settimane diventi ingestibile penso che un ricontrollo ecografico possa placare questa situazione e quindi lo consiglio. Il dosaggio delle beta non è, invece, in grado di definire il benessere di una gravidanza già visualizzata ecograficamente, che ha già permesso di visualizzare l’embrione e il battito del suo cuoricino. Contatti quindi il suo specialista di fiducia per un eventuale ricontrollo ecografico che possa tranquillizzarla in queste prime fasi della gravidanza. Cari saluti.

