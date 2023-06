Ansia forte per paura di non riuscire ad avere un figlio

Una domanda di: Kairi

Buongiorno dottoressa. Ho scoperto di essere incinta circa 15 giorni dopo il picco di LH misurato con stick di ovulazione. Fino a 13 giorni dopo il picco il test era completamente negativo. Dopo due test positivi ho fatto le beta hcg che a 17 giorni dal picco di LH le beta dosate erano 61,34 mUI/mL. Sono troppo basse? Le ho ripetute oggi (18 giorni dopo il picco ) e sto aspettando il risultato ma ho davvero molta paura che ci sia qualcosa che non va al punto da non riuscire a dormire la notte. Grazie mille.



Anna Maria Marconi

Gentile signora, essere così ansiosi non aiuta. A meno con non abbia motivi per pensare di essere infertile, butti via il test d’ovulazione ed abbia rapporti liberi e sereni. Quando la mestruazione mancherà, dopo una settimana faccia il test, quello della farmacia, lasci perdere le beta. Poi, se i suoi cicli sono regolari, attenda serenamente tre settimane almeno dopo la mestruazione mancata e vada dal suo ginecologo per una visita. A quel punto la gravidanza sarà visibile anche all’ecografia e potrà programmare i controlli necessari. Se la notte non dorme i suoi ormoni ne risentono, e il concepimento può diventare difficile. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

