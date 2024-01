Antibiotici assunti mentre si cerca una gravidanza: ci sono rischi?

Una domanda di: Elena

Salve, sto cercando un bimbo e ieri ho avuto un rapporto non protetto. Sono però in cura con Augmentin (questa sera ho l’ultima pastiglia) e fino a

5 giorni fa ho preso Coldetom per via auricolare per un’otite. Possono esserci rischi per l’eventuale feto?



Cara signora,

nel foglietto di accompagnamento del Coldetom (gocce per l’orecchio contenenti Tobramicina e Desametasone), c’è un paragrafetto intitolato

“Fertilità, gravidanza e allattamento”, dove c’è scritto: “Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale”. Questo perché, come di certo lei ben saprà, in gravidanza i farmaci andrebbero assunti solo dietro

prescrizione medica. Per quanto riguarda il concepimento, può essere suggerito di rimandarlo a dopo il termine di una cura farmacologica non tanto (o non solo) per i potenziali rischi legati al farmaco quanto piuttosto perché se si stanno impiegando, come per esempio appunto nel caso degli antibiotici, significa che si è alle prese con un’infezione e può essere sempre meglio avviare una gravidanza quando non si è ammalate. Per quanto riguarda invece l’Augmentin, gli studi disponibili sull’uso di amoxicillina+acido clavulanico, che sono i principi attivi che contiene, non hanno documentato un aumento dei rischi per lo sviluppo fetale. In generale, nei primi giorni successivi al concepimento vale la legge del tutto o del nulla: vuol dire che una sostanza (o un comportamento) potenzialmente nociva per il feto o provoca l’interruzione della gravidanza o non causa alcun danno. Le ricordo, visto che sta cercando una gravidanza, di assumere l’acido folico per tutto il periodo preconcezionale e almeno fino al termine del primo trimestre: la dose è di 400 microgrammi al giorno, meglio se l’assunzione avviene lontano da tè e latticini. Cordialmente.



