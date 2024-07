Antibiotici assunti nelle prime settimane di gravidanza

Una domanda di: Arianna

Salve dottoressa,

a causa di una gastroenterite, mi è stato prescritto Metrolag 250 mg e Levocam 500 per 5 e 7 giorni.

Ho iniziato la cura il 9/10 maggio e ho interrotto entrambi il 14 (dopo 4 giorni).

Probabilmente, ho concepito in quei giorni o a ridosso poiché oggi sono a 7 settimane di gravidanza.

Cosa posso rischiare? Ci saranno possibili problemi al mio bambino? Grazie mille.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora,

non mi tornano i conti: se lei al 3 luglio era di 7 settimane, il concepimento dovrebbe risalire attorno al 29 maggio (giorno più, giorno meno)e quindi lei avrebbe assunto gli antibiotici metronidazolo e levofloxacina in fase pre-concezionale ossia quando l’embrione ancora non era presente.

Comunque, anche se lei li avesse assunti nelle prime settimane di gravidanza, fortunatamente non ci sarebbero stati rischi di alcun tipo per il nascituro.

Immagino che a breve lei abbia programmato la prima ecografia dove si potrà datare la gravidanza con precisione e avere la conferma di quanto le ho preannunciato riguardo a questi farmaci.

Le ricordo di assumere acido folico (1 compressa al giorno da 400 microgrammi) almeno per tutto il primo trimestre di gravidanza.

Se possibile, meglio assumerlo lontano da the e latticini.

L’acido folico è di aiuto non solo a prevenire i difetti alla colonna vertebrale (ad esempio spina bifida) ma anche quelli cardiaci.

Spero di averle risposto e di averla rincuorata, cordialmente.

