Antibiotici: è possibile concepire mentre si assumono?

Una domanda di: Francesca

Io e mio marito vorremmo avere un secondo figlio. Purtroppo in questo momento io sto assumendo un antibiotico con Fenossimetilpenicillina 3 al giorno fino a venerdì e mio marito per altri 9 giorni antibiotico Doxiciclina. La mia domanda è: possiamo concepire in questo periodo? Ci possono essere problemi? O conviene aspettare? Cordiali saluti.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Cara signora, sinceramente, più che l’assunzione dell’antibiotico, dovrebbe suggerirle di rimandare il concepimento a più avanti il fatto che sia lei sia suo marito siete alle prese con un’infezione batterica. Se l’antibiotico vi è stato prescritto significa che in questo momento non siete in salute ed è sempre prudente cercare una gravidanza quando si è in perfetta forma fisica e anche si segue uno stile di vita corretto (niente fumo, né alcol, svolgimento regolare di un’attività fisica, alimentazione sana e ben bilanciata). Le raccomando invece di cominciare ad assumere fin da ora l’acido folico: una compressa dal 400 microgrammi al giorno per tutto il periodo preconcezionale e almeno fino al termine del primo trimestre. Serve per la prevenzione della spina bifida nel bambino. Con cordialità.

