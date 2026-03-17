Antibiotico ai bambini: ci sono rischi se si somministra una dose leggermente superiore alla consigliata?

Dottor Leo Venturelli A cura di Leo Venturelli - Dottore specialista in Pediatria Pubblicato il 17/03/2026 Aggiornato il 17/03/2026

La dose massima di antibiotico indicata nel "bugiardino" non è tossica e può essere aumentata anche fino a 5 volte senza risultare pericolosa: è il caso, per esempio di amoxicillina e cefalosporine.

Una domanda di: Valentina
Ho un forte dubbio sul dosaggio dell'antibiotico da dare ai miei figli. I miei figli pesano 29 e 20 chili. Recentemente per otite e per faringite streptococcica la pediatra ha prescritto Oraxim sospensione orale 250mg/ 5ml al dosaggio di 30 mg/ kg / die suddiviso in due somministrazioni per 10 giorni a entrambi i miei figli. Io ammetto che per paura che i miei figli sputassero parzialmente l'antibiotico o che una minima parte rimanesse nella siringa dosatrice, ne aggiungevo sempre un ml abbondante in più ad ogni somministrazione. Solo oggi, leggendo il bugiardino, mi accorgo che nella popolazione pediatrica sotto i 40 chili, oltre alla dose di 30mg/ kg/ die non si deve superare la dose massima di 500 mg complessivi al giorno. Secondo la prescrizione della mia pediatra, però, dando 30mg/ kg/ die ho ampiamente superato la dose massima del bugiardino. Inoltre, avendo io ulteriormente aumentato la dose, ho paura di aver causato danni ai miei figli. Preciso che ormai è passato più di un mese dall'assunzione di tali antibiotici. Mi chiedo però quale sia la regola e quale sia la dose massima da non superare. Lo stesso me lo domando per amoxicillina. Sul foglio illustrativo leggo che si può arrivare fino a 100mg/ kg/ die, per i bambini sotto i 40 chili (e non dà un limite massimo assoluto come per Oraxim). Ma così facendo, un bambino di 38 chili ad esempio arriverebbe ad assumere quasi 4 grammi di amoxicillina al giorno, e considerando che 3 grammi è il limite massimo per un adulto, mi sembra strano che un bambino possa assumerne addirittura di più. In generale quindi vorrei sapere: quale è la dose massima che i miei figli possono assumere in caso di amoxicillina e cefalosporine (che sono i due antibiotici che i miei figli prendono più spesso ), e se devo rispettare la dose in base al peso o in base ad altro. Per faringite streptococcica ad esempio, qualche mese fa ho dato a mia figlia 36 ml al giorno di amoxina 250mg/ 5ml ( quindi poco più di 50 mg/ kg/ die come da linee guida ) per un totale di oltre 1500 mg totali al giorno. Ora scopro che però un ADULTO per faringite streptococcica assume una compressa da 500 mg due volte al giorno, quindi MENO di quello che ha assunto mia figlia. Eppure tutte le linee guida dicono che per i bambini la dose da assumere in caso di faringite streptococcica è 50mg/.kg/.die. Insomma, non ci capisco più nulla e vorrei sapere: qual è la dose massima di antibiotico, indipendentemente dalla patologia, che un bambino sotto i 40 chili può assumere? Quando i miei figli peseranno più di 40 chili, come farò a calcolare le dosi? (Specialmente per faringite streptococcica ). Ho creato danni ai miei figli avendo dato Oraxim a una dose molto maggiore di 500mg? Per amoxicillina, posso considerare una dose fino a 3 grammi sicura? (Come per gli adulti?). Grazie molte.

Leo Venturelli
Leo Venturelli

Cara signora,
la sua giusta preoccupazione è legata a 2 fattori: il dosaggio per chilogrammo di peso del bambino e la dose per adulti che viene indicata senza riferimenti al peso. In pediatria, fino a 30- 40 kg si tende a far riferimento al peso, dai 40 chilogrammi in su si considera il dosaggio adulto, sia che la persona pesi appunto 42 kg o 84 kg. È vero quello che lei afferma sui dosaggi elevati, quando si ha a che fare con ragazzi di peso sui 20-30 kg: si eccede la dose massima stabilita per gli adulti. Fortunatamente però con gli antibiotici la dose massima non corrisponde a dose tossica o pericolosa che ha margini superiori anche fino a 5 volte, per esempio per amoxicillina o per cefalosporine. Il motivo di allarme è legato allo smaltimento del farmaco per via renale/urinaria: da qui, se una persona ha un apparato renale ottimale, come in genere succede nei bambini o in giovani adulti, non ci sono praticamente rischi nell'eventuale sovradosaggio. Nei foglietti illustrativi dei farmaci si tende proprio a salvaguardare i soggetti a rischio di compromissione renale, soprattutto per questo (quindi per persone anziane) si danno indicazioni di dosi massime consentite. Per riassumere, le discrepanze da lei sottolineate ci sono nei dosaggi quando si hanno soggetti pediatrici con pesi dai 25 ai 35 kg, ma fortunatamente la dose massima consentita è un problema per situazioni di smaltimento renale che un giovane difficilmente presenta a meno di avere una malattia cronica legata ai reni. In generale, speriamo che lei non debba fare più tanto uso di antibiotici in futuro. Con cordialità.

Antibiotico ai bambini: ci sono rischi se si somministra una dose leggermente superiore alla consigliata?

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