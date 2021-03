Antibiotico contro l’Ureaplasma in gravidanza

Una domanda di: Lidiya

Volevo un’ informazione. Sono alla decima settimana di gravidanza e ho fatto dei tamponi vaginale. Il risultato è positivo per l’ureaplasma urealyticum >= 100.000, il ph vaginale è 6 e esterasi leucocitaria nelle urine 25. La mia ginecologa mi ha dato lo Zitromax 500mg per 6 giorni in più ovuli di Meclon per sei giorni: volevo sapere se il dosaggio non è troppo alto e per troppo tempo e se non posso aspettare ad arrivare a 14a settimana per prendere l’antibiotico.

Grazie mille.





Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi Gentile signora, non c’è alcuna certezza che l’infezione isolata da Ureaplasma abbia un effetto negativo sulla gravidanza. L’Ureaplasma è un microorganismo normalmente presente nella flora vaginale ed il suo trattamento a tappeto trova contrari molti autori. Il dosaggio prescritto non è comunque troppo alto. Per quanto riguarda il trattamento, se farlo subito o tra qualche settimana, dipende anche dalla sua storia ostetrica e dai suoi sintomi che la sua ginecologa conosce certamente meglio di me. Con cordialità. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto