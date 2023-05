Antibiotico: possono due compresse impedire il concepimento?

Una domanda di: Francesca

Buongiorno, scrivo in quanto 5 giorni fa ho effettuato un’isteriscopia diagnostica. La ginecologa non ha rilevato problemi ma per scrupolo essendo io alla ricerca di una gravidanza mi ha consigliato l’assunzione di Bassado e fermenti. Preciso che ho preso solo la prima dose stamattina, 2 compresso, e stanotte ho avuto un rapporto completo, dovrei essere in ovulazione. Ovviamente non assumerò più antibiotico ma mi chiedo se le due compresse di ieri possano già avermi alterato l’eco sistema con l’effetto che il concepimento non avverrà.



Fabrizio Pregliasco Fabrizio Pregliasco

Gentile lettrice,

non è chiaro cosa intende con “ovviamente non assumerò più antibiotico”: questo “ovviamente” significa che è una sua iniziativa non assumerne più?

Perché se così fosse è meglio che ci ripensi e segua tutta la prescrizione in quanto sospendere il trattamento con Bassado (come con qualunque altro antibiotico) prima del termine della cura è molto pericoloso: oltre a impedire l’ottenimento dell’effetto terapeutico per il quale è stato prescritto, espone al rischio di diventare resistenti all’azione degli antibiotici, ovvero di non rispondere più alla loro azione. Tra i “possibili effetti indesiderati” dell’antibiotico in questione, riportati nel foglietto di accompagnamento che immagino lei avrà letto, non è segnalata una diminuzione della fertilità: perché pensa che due sole compresse di Bassado possano impedire il concepimento? Forse confonde le alterazioni che le lunghe cure con antibiotico possono determinare nel microbiota INTESTINALE, ovvero nell’insieme di germi buoni che abitano nell’intestino e che si manifestano con disturbi appunto intestinali. Prima che una cura antibiotica favorisca lo sviluppo della Candida albicans a livello genitale e quindi induca un’infezione che potrebbe compromettere la fertilità occorre assumere dosi di antibiotico massicce per un periodo di tempo prolungato oppure ci si deve trovare in una condizione di immunodeepressione (dovuta per esempio all’AIDS o alla chemioterapia), altrimenti è praticamente impossibile che il problema compaia dopo un solo ciclo di cura antibiotica per poi andare a interferire sulla possibilità di concepire. Mi sembra di poter escludere che lei rientri in uno dei casi indicati. Posto tutto questo, tenga presente che a ogni ciclo mestruale le probabilità di dare inizio a una gravidanza non sono poi moltissime (dipende dall’età della donna, ma lei non mi indica la sua), comunque mediamente dopo i 35 anni e fino ai 39 intorno sono al di sotto del 30 per cento per ovulazione. Lei non mi dice da quanto tempo state tentando di dare inizio a una gravidanza, ma evidentemente se è stata sottoposta a isteroscopia significa che sono già trascorsi alcuni mesi e che la ginecologa sta cercando di individuare perché la gravidanza non si avvia in quanto ipotizza un problema: se così fosse anche suo marito ha effettuato le indagini del caso? Tornando alla sua domanda, posso assicurarle che no, due compresse di Bassado non possono essere responsabili in nessun modo del mancato concepimento. E se non dovesse rimanere incinta si ricordi che concepire in seguito a un rapporto sessuale non è certo automatico. Cordialmente.



