Antibiotico sospeso prima di quanto indicato: per questo il bambino si è ammalato di nuovo?

Professor Giorgio Longo A cura di Giorgio Longo - Professore specialista in Pediatria Pubblicato il 24/03/2026 Aggiornato il 24/03/2026

Le nostre linee guida in caso di faringite da streptococco consigliano di somministrare l'antibiotico per sei giorni, quindi sospenderlo qualche giorno prima dei 10 giorni suggeriti non espone a particolari rischi di ricadute.

Una domanda di: Ilaria
Mio figlio ha avuto lo streptococco 10 giorni fa la sua pediatra gli aveva dato un ciclo di antibiotici per 10 giorni io (mea culpa) al 5 giorno visto che ormai stava benissimo l'ho interrotto. Oggi è tornato a casa da scuola con 38 di febbre..... è per colpa del mio errore che gli è ritornata la febbre? Grazie.

Giorgio Longo
Giorgio Longo

Cara signora,
penso proprio di no. In Italia nella faringite da Streptococco l’amoxicillina (immagino che sia questo l’antibiotico utilizzato) viene consigliata (e dai più prescritto) per soli 6 giorni. Ritengo pertanto che la nuova febbre sia legata ad altro tipo di infezione. Anche perché nel farci superare le infezioni a fare la parte del leone è sempre il nostro sistema immunitario con la risposta anticorpale. L’antibiotico dà soltanto una mano. Non si senta in colpa. Con cordialità.

tra antibiotici e vaccini c'è un legame

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