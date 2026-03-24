Antibiotico sospeso prima di quanto indicato: per questo il bambino si è ammalato di nuovo?

Una domanda di: Ilaria Mio figlio ha avuto lo streptococco 10 giorni fa la sua pediatra gli aveva dato un ciclo di antibiotici per 10 giorni io (mea culpa) al 5 giorno visto che ormai stava benissimo l'ho interrotto. Oggi è tornato a casa da scuola con 38 di febbre..... è per colpa del mio errore che gli è ritornata la febbre? Grazie.



Giorgio Longo Giorgio Longo

Cara signora,

penso proprio di no. In Italia nella faringite da Streptococco l’amoxicillina (immagino che sia questo l’antibiotico utilizzato) viene consigliata (e dai più prescritto) per soli 6 giorni. Ritengo pertanto che la nuova febbre sia legata ad altro tipo di infezione. Anche perché nel farci superare le infezioni a fare la parte del leone è sempre il nostro sistema immunitario con la risposta anticorpale. L’antibiotico dà soltanto una mano. Non si senta in colpa. Con cordialità.

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