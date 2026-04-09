Antibiotico sostituito: possono esserci conseguenze?

Una domanda di: Alessandra

La scorsa settimana ho iniziato ad avere placche alla gola con febbre a 39 e linfonodo gonfio sotto al collo. Ho preso Tachipirina, Buscofen ma continuando a salire e scendere la febbre mi è stato prescritto prima Augmentin (assunto dal sabato al lunedì) e sostituito con Amosol (da lunedì sera ad oggi) perché ho Gilbert al fegato e secondo il mio medico sarebbe meglio quest ultimo. La febbre è sparita dopo 24 ore dall’assunzione dell’antibiotico, è risalita solamente mercoledì con un picco di 37,8.

Mi ha detto di assumerlo per 6 giorni. Secondo voi basta come tempistica? Secondo lui la febbre abbassandosi subito non c’è bisogno di proseguirla come anni fa per 10 giorni.

E volevo sapere inoltre se iniziare questo nuovo antibiotico e interrompere l’altro possa portarmi danni, inoltre sono preoccupata nell’interromperlo dopo “poco” per una ricaduta o per la febbre reumatica. Ho 25 anni.

