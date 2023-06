Antibiotico: va ridato se dopo l’assunzione c’è un episodio di dissenteria?

Una domanda di: Valentina

Capita spesso che durante l’assunzione di antibiotico (ovviamente non compresse ma consistenza liquida tipo sciroppo), i miei

figli di 3 e 5 anni abbiano feci molto molli. La mia domanda è: se hanno una scarica poco dopo assunzione di antibiotico, la dose potrebbe non essere

stata adeguatamente assorbita e quindi devo ridarla (come ad esempio in caso di vomito dopo l’assunzione ) oppure no? E in caso di feci molli ma

non franca diarrea liquida? Grazie.



Antonio Clavenna Antonio Clavenna Gentile Valentina,

con l’assunzione degli antibiotici è frequente la comparsa di diarrea. Spesso questa è dovuta all’alterazione della flora batterica dell’intestino.

La necessità di assumere nuovamente la dose di antibiotico vale solo in caso di vomito entro trenta minuti dall’assunzione. Questo perché il farmaco non viene assorbito dall’organismo. In caso di diarrea non è necessaria questa accortezza perché l’assorbimento del medicinale non viene alterato. Cordialmente. Cordiali saluti,

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto