Anticalcare inalato accidentalmente nel 3° trimestre di gravidanza: ci sono rischi?

Una domanda di: Maria Le scrivo per chiederle un consulto e spero tanto che mi risponda… stamattina la ragazza che mi aiuta con le pulizie ha utilizzato un anticalcare igienizzante per pulire il wc… non sapevo che non avesse scaricato io avendo visto delle macchie blu nel water ho rispruzzato lo stesso prodotto per pulire e quindi penso che la quantità sia risultata eccessiva generando un aereosol acido del prodotto… appena ho sentito il forte odore pizzicare ho scaricato e mi sono allontanata mettendomi fuori alla finestra… sono alla 28^ settimana e sono molto in ansia di aver causato danni al mio bambino inalando questa roba… la prego mi dia un suo pare.. Le mando la lista degli ingredienti.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, niente panico per carità!

Lei non ha causato nessun rischio al suo bambino nella maniera più assoluta. Per fortuna il nostro organismo è molto ben attrezzato per fare fronte alle sostanze chimiche solo che normalmente non ce ne accorgiamo (provi a pensare alle mamme che continuano a fumare in gravidanza...e i bambini riescono a nascere comunque!).

Solo per farle alcuni esempi: l'aria che respiriamo, l'acqua che beviamo, il cibo che mangiamo...possono tutti contenere in minime tracce delle sostanze per noi nocive ma l'organismo ha predisposto dei filtri proprio per liberarsene completamente: il fegato e i reni in particolare. In gravidanza poi questi organi si preoccupano anche di smaltire le scorie del bambino e infatti avrà notato che le tocca andare in bagno per fare la pipì molte volte più di prima...anche di notte! Fa tutto parte del piano: in questo modo l'organismo della mamma rimane in perfetto equilibrio e altrettanto quello del suo bambino...non è meraviglioso? Immagino lei abbia uno stile di vita sano, che non fumi, non beva alcolici e non faccia nemmeno uso di sostanze stupefacenti...ci scommetto! Per quanto riguarda i detergenti, mi permetto di suggerirle di lasciare i lavori domestici alla ragazza che l'aiuta in casa e di concentrarsi magari sulla cucina (fanno molto comodo i sughi pronti surgelati dopo aver partorito!)…ormai siamo nel terzo trimestre, speriamo che possa rimanere a casa dal lavoro e seguire un bel corso preparto con delle brave ostetriche: ne vale veramente la pena!

Spero di averla rassicurata, comunque dall'intensità e dalla frequenza dei movimenti del suo piccolo ospite si rende conto direttamente se tutto sta procedendo per il meglio...ormai si farà sentire con dei bei calci!

Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto