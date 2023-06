Anticipare l’arrivo delle mestruazioni si può?

Una domanda di: Una lettrice

Salve, la settimana prossima vado in vacanza, purtroppo in quel periodo dovrebbero venire anche le mestruazioni. Mi chiedevo se è possibile anticipare l’arrivo delle mestruazioni facendo una puntura di prontogest. Se sì, dopo quanto tempo dall’iniezione arriva? Grazie.



Gentile signora, Prontogest fa venire la mestruazione a chi non ce l’ha per questioni ormonali, che di solito riguardano i livelli di progesterone. Se i suoi cicli sono regolari, un’iniezione di Prontogest non serve per anticipare le mestruazioni. Tuttalpiù potrebbe prendere un progestinico dal periodo presunto dell’ovulazione in poi, fino a quando le vacanze non sono finite. Ma oltre a scombussolare il suo asse ormonale, potrebbero comparire perdite di sangue a spot. Un metodo piuttosto efficace per ritardare la mestruazione è non sospendere la pillola contraccettiva, se la si sta già assumendo. Infatti durante l’intervallo tra una confezione e l’altra, non si verifica una vera e propria mestruazione ma un sanguinamento legato alla mancata assunzione degli ormoni: si chiama proprio “emorragia da sospensione”. Se si salta la sospensione la perdita di sangue nella maggior parte dei casi non si manifesta.



