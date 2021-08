Anticorpi ANA positivi: è possibile avere un bimbo?

Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, innanzi tutto niente panico!

Lei mi ha riferito di essere positiva agli anticorpi antinucleo e negativa nei restanti accertamenti ma a me manca almeno un’informazione fondamentale: qual è la sua patologia di fondo?

In ogni caso, la positività per ANA ossia anticorpi anti-nucleo è molto più diffusa di quanto non sembri e nel momento in cui viene riscontrata ma è

isolata (ossia non sono presenti altri anticorpi autoimmuni che ci potrebbero far sospettare un Lupus o una sindrome anti-fosfolipidi) non è

detto che pregiudichi il buon esito della gravidanza stessa.

Può eventualmente essere preso in considerazione il trattamento profilattico (ossia a scopo precauzionale) con la cardioaspirina che è un farmaco in

grado di fluidificare il sangue e prevenire il formarsi di trombi che potrebbero in qualche modo ostacolare il buon funzionamento della placenta.

Solitamente si assume una compressa di cardioaspirina da 100 milligrammi al

giorno per (quasi) tutta la durata della gravidanza: si è soliti sospenderla alla 37° settimana di gravidanza.

Inoltre, si ricordi di assumere anche acido folico 1 compressa al giorno da 400 microgrammi per tutto il tempo

della ricerca e fino al primo trimestre di gravidanza.

Resto a sua disposizione se desidera mostrarmi gli altri accertamenti già

effettuati, spero di averla aiutata, cordialmente.

