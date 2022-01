Anticorpi anti-coronavirus: da vaccino o da malattia naturale?

Una domanda di: Katiuscia

Ho fatto terza dose vaccino in data 08/12/2021 oggi per curiosità ho effettuato un sierologico risultato 21858.1 UA/ml. Volevo sapere se sono dati da vaccino oppure sviluppati anche da malattia come asintomatica. Grazie.



Fabrizio Pregliasco

Cara signora,

come penso le sia facile comprenderlo stabilire se la presenza nel snague di anticorpi anti-coronavirus sia dovuta al vaccino o all’infezioe CoVid-19 contratta naturalmente è realmente difficile. Nel suo caso però, in cui lei non sa con ceretzza se ha contratto il virus ma immagina solo di essere stata contagiata, senza peraltro manifestare sintomi, mi sembra che siano magiori le probabilità che siano dovuti al vaccino. Del resto il vaccino induce la produzione di anticorpi, lei ha già effettuato la terza dose e, se si è ammalata non se ne è neanche accorta, quindi mi sembra che la bilancia pensa più da una parte. Con cordialità.

