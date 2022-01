Anticorpi: con che quantità si può rinviare la seconda o la terza dose?

Una domanda di: Paolo

Ho effettuato l’esame per la ricerca degli anticorpi e o ottenuto un risultato 89,15 su “maggiore di 1”. Volevo sapere se ho una buona copertura (ciò non per evitare la seconda vaccinazione) avendo avuto il Covid, nel marzo 2021, e avendo effettuato la prima dose in data 23/08. Sono abbastanza coperto? Grazie, lo seguo e Le chiedo di continuare il suo importante lavoro.





Gentile Paolo,

il valore quantitativo degli anticorpi anti SARS-COV-2 è solo indicativo e non può essere utilizzato, almeno a oggi, né per stabilire se e quanta copertuta assicurano né, proprio per questo, per posticipare la seconda o la terza dose pianificate. Ad oggi non ci sono metodiche standardizzate per basarsi sulla quantità di anticorpi e, soprattutto, non c’è ancora un valore di riferimento che autorizza a dire: sì questa quantità è sufficiente, no questo valore è insufficiente. Cari saluti.



