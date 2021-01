Antidepressivi in allattamento: si possono assumere?

Una domanda di: Sonia

Mi chiedo se si possono assumere psicofarmaci

durante l’allattamento? Mia figlia è troppo piccola per smettere e ho latte

abbondante, levarle il mio latte mi farebbe sentire ulteriormente in colpa,

inadeguata ed egoista perché per una mia esigenza la priverei di una cosa

importantissima e poi avrei paura che mia figlia davvero non si legherebbe a

me e darei campo libero e ragione alla famiglia del mio compagno che

ribadisce quanto la mia bimba ami e riservi attenzioni soprattutto a loro.

La ringrazio.





Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile signora,

mi è stato spiegata dalla neuropsichiatra la sua situazione e le rispondo per quanto riguarda l’eventuale impiego di psicofarmaci. Ci sono antidepressivi che passano nel latte materno in basse quantità e che sono considerati compatibili con l’allattamento. Quelli per cui è maggiormente documentata la sicurezza di impiego in allattamento sono sertralina, paroxetina e fluvoxamina. Se possibile, è preferibile ricorrere a questi farmaci, ma la scelta della terapia spetta allo specialista. In ogni caso, anche per altri antidepressivi i rischi per il lattante sono di molto inferiori ai benefici che ricava dal latte materno. In molti casi è quindi possibile curarsi e continuare ad allattare. Fermo resta che appunto non ci è possibile fare alcuna prescrizione via Web: deve quindi rivolgersi a uno specialista di sua fiducia che possa prescriverle il farmaco giusto, alla giusta dose e poi seguirla per verificarne l’efficacia. Tanti cari saluti.

Cordiali saluti,



