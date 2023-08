Antimalarico: può diminuire l’efficacia dell’anello contraccettivo?

Una domanda di: Annalisa

Buongiorno Dottore,

premetto che sto prendendo Lariam (antimalarico) perché sono stata in Congo. Devo prenderlo

ancora per due settimane. Non so se questo incide. Son partita per l’Africa a far volontariato il 4 luglio che stavo terminando

il periodo di sospensione, infatti il 6 luglio (2 ore circa prima del previsto) ho rimesso l’anello nuovo. Ovviamente la non ho avuto rapporti.

Tornata in Italia il 27 ho tolto l’anello ma non ho avuto il solito flusso. Solo qualche perdita marrone specialmente dopo aver urinato.

Ho avuto un rapporto il giorno seguente, il 28 che non avevo anello. Domani dovrei inserire quello nuovo. Mi devo preoccupare per il ciclo non avvenuto?

La ringrazio, cordiali saluti.



Antonio Clavenna Antonio Clavenna Gentile Annalisa,

non sono segnalate interazioni tra la meflochina e i contraccettivi estroprogestinici.

Dire che è improbabile che l’antimalarico abbia ridotto l’efficacia contraccettiva dell’anello.

Cordiali saluti.

