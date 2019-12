Antimeningococco B e cattiva informazione

Una domanda di: Alessandra

Buongiorno dottore,

quando sono andata a fare le prime vaccinazioni a mia figlia, mi è stato detto di decidere se volevo vaccinarla anche per il meningococco B ed eventualmente prenotare la vaccinazione. Non mi sono state date però alcune informazioni aggiuntive per procedere a una scelta consapevole nell’uno o nell’altro senso. So che è un vaccino di recente produzione e che non è obbligatorio. Vorrei qualche informazione in più per decidere cosa fare.

Grazie e saluti.





Alberto Villani Alberto Villani

Gentile Signora,

il vaccino contro il Meningococco è stato praticato in milioni di dosi in tutto il mondo e sono ben dimostrate la sua efficacia e sicurezza.

E’ un vaccino che rientra tra quelli previsti nei LEA (livelli essenziali di assistenza), ovvero di ciò che lo Stato offre in maniera gratuita perché ritenuto essenziale per il benessere della popolazione. Un’ulteriore conferma di quanto sia importante.

Talvolta dopo il vaccino possono comparire febbre e/o un po’ di rossore e/o gonfiore nel punto d’inoculazione. Si risolve tutto in poco tempo.

Può quindi effettuare con serenita’ la vaccinazione antimeningococcica a sua figlia.

Le consiglio anche di segnalare a chi dirige il servizio vaccinale al quale si e’ rivolta la persona con la quale ha interagito: è vergognoso che non le siano state date le corrette informazioni, in un centro vaccinale, su una vaccinazione importantissima che protegge nei confronti di terribili malattie, spesso mortali. Chi non compie il proprio dovere in un centro vaccinale è un danno per la salute pubblica e andrebbe sanzionato e/o allontanato.

Anche il Pediatra di famiglia di sua figlia avrebbe dovuto darle le informazioni su questa e su tutte le vaccinazioni.

Cordiali saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto