Antimeningococco B: si può fare a due settimane dall’esavalente?

Una domanda di: Rosy

Salve il mio bimbo ha fatto il suo primo vaccino, esavalente +pneomococco + rotavirus. Adesso mi è stato detto che a distanza di soli 15 giorni devo tornare per fare il vaccino antimenigococco B , non è troppo presto?? Solo 15 giorni? Grazie anticipatamente.



Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora, l’intervallo di 15 giorni è a norma di legge, e la legge è stata stabilita tenendo ampiamente conto della sicurezza. Il suo bambino non corre alcun rischio, nessuna “distanza di sicurezza” viene ignorata proponendo l’antimeningococco B dopo due settimane dall’esavalente. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante.

