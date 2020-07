Antipsicotico in gravidanza: come si scala?

Una domanda di: Luisa

Salve sono incinta e volevo sapere come scalare il Trilafon 2 mg. Grazie.





Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, il principio ativo del farmaco che cita è la perfenazina, appartenente alla famiglia delle fenotiazine.

Non so come mai lei sia in trattamento con questo medicinale e in ogni caso non va sospeso autonomamente ma sotto la guida dello psichiatra/neurologo che glielo ha prescritto.

In generale, le fenotiazine, vanno sospese al massimo entro il sesto mese di gravidanza per evitare sintomi astinenziali nel neonato. Esistono dei farmaci antipsicotici alternativi che sono compatibili sia in gravidanza che in allattamento come ad esempio la Quetiapina (restando entro i 100 mg al giorno di dosaggio) o l’Aloperidolo (restando entro i 2 mg al giorno di dosaggio).

Sarà cura dello specialista che la segue adattare la terapia farmacologica allo stato di gravidanza in modo da raggiungere il benessere suo (e quindi anche del suo bambino) con il dosaggio minimo efficace di farmaco.

Resto a sua disposizione per facilitare la ricerca del compromesso migliore nel suo caso specifico.

Spero di esserle stata di aiuto, cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto