Antistaminici e pillola: c’è interazione?

Una domanda di: Martina

Salve. Vorrei chiederle se posso assumere tranquillamente in termini di efficacia l’antistaminico

Zaditen 2 mg e la pillola Sibilla. Esistono interazioni?

Grazie in anticipo.





Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Martina,

non sono segnalate interazioni tra il ketotifene (Zaditen) e i contraccettivi orali estroprogestinici.

Non ci sono pertanto particolari controindicazioni all’assunzione dei farmaci da lei riportati.

Cordiali saluti.



