Antistaminico e antibiotico si possono prendere insieme?

Una domanda di: Antonietta

Salve dottore, mio figlio di 4 anni sta prendendo Zitromax può continuare a prendere le gocce di Formistin ?



Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora,

sì, i due farmaci si possono dare nello stesso giorno, non nello stesso momento. Tenga presente che l’antistaminico cetirizina, principio attivo del Formistin, è un sintomatico, cioè agisce sui sintomi della rinite allergica e dell’orticaria cronica quindi si somministra solo nei giorni in cui serve. Le ricordo che la percentuale di farmaco assorbita è diminuita dall’assunzione contemporanea di cibo, come segnalato nel foglietto illustrativo. L’antibiotico invece va dato fino a completamento della terapia secondo l’idicazione del medico, quindi va proseguita anche se i sintomi scompaiono: per fare un esempio, una cura antibiotica prescritta per sei giorni non va interrotta prima del tempo perché non ci sono più sintomi. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

