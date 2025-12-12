Antistaminico e antibiotico: vanno assunti a distanza?

Una domanda di: Rosanna

Soffro di orticaria cronica da 4 anni.

Nei giorni passati ho preso un infezione alle tonsille e mi è stata prescritta penicillina.

Di solito prendo antistaminico cetrizine regolarmente ma non l’ho ancora assunto in questi 3 giorni di antibiotico.

Volevo chiederle se posso assumere l'antistaminico durante la cura antibiotica e se ci deve essere un lasso di tempo tra i due farmaci. Grazie.



