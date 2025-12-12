Antistaminico e antibiotico: vanno assunti a distanza?

Non c'è bisogno di assumere antibiotico e antistaminico a un certo intervallo l'uno dall'altro.

Una domanda di: Rosanna
Soffro di orticaria cronica da 4 anni.
Nei giorni passati ho preso un infezione alle tonsille e mi è stata prescritta penicillina.
Di solito prendo antistaminico cetrizine regolarmente ma non l’ho ancora assunto in questi 3 giorni di antibiotico.
Volevo chiederle se posso assumere l'antistaminico durante la cura antibiotica e se ci deve essere un lasso di tempo tra i due farmaci. Grazie.

Enrico Iemoli
Gentile signora Rosanna,
può assumere antistaminico insieme all'antibiotico senza distanze temporali. Non c'è infatti alcuna necessità di rispettare un intervallo tra un'assunzioen e l'altra. Con cordialità.

