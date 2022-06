APP e termometri per concepire “a colpo sicuro”: conviene davvero?

Una domanda di: Oriana

Io e il mio compagno stiamo provando ad avere un figlio. Il mio ultimo ciclo è stato il 19 maggio e il 15 giugno dovrebbero arrivare le mestruazioni. Tramite un app abbiamo avuto rapporti specialmente quando mi riportava i giorni di probabile ovulazione. Da qualche giorno, dopo aver parlato con un’amica, sto prendendo la temperatura basale e ogni giorno sale di un po’, in più ho avuto dolori da ciclo anche se presto. Ovviamente non avendo preso la temperatura il primo giorno di ciclo non so bene come interpretare il tutto. Vorrei capire qualora dovesse invece arrivare il ciclo, come funziona la lettura della TB e come capire se sono in ovulazione o no. Il mio ciclo è sempre 28 su 28. Grazie.



Cara signora, ipotizzo che l’amica che le ha suggerito di rilevare la temperatura basale sia una ginecologa e se così fosse ritengo che sia piuttosto anziana visto che fatica a prendere le distanze da metodi ormai obsoleti in quanto laboriosi e poco precisi. Se è vero infatti che la temperatura basale aumenta di circa mezzo grado, rispetto ai giorni precedenti, nel periodo ovulatorio è certo che affidarsi alla misurazione per concepire è il modo migliore per accumulare stress e per rendere l’atto d’amore che porta a concepire un bambino un gesto meccanico e medicalizzato. Il che è svantaggioso ai fini del risultato, perché l’ansia di concepire è una grande nemica della fertilità. Comunque sia, la temperatura basale si mantiene alta come nel periodo dell’ovulazione se il concepimento avviene, altrimenti poco prima dell’arrivo delle mestruazioni diminuisce bruscamente. Ogni donna può comunque imparare a riconoscere il suo periodo fertile grazie alla presenza del muco fertile, una secrezione filante di aspetto e consistenza simile alla chiara d’uovo che viene prodotta proprio per agevolare il compito degli spermatozoi. Il mio consiglio rispetto al concepimento è di lasciare perdere app e termometri in favore di un’intimità di coppia spontanea, libera e lieve. Tenga presente che una coppia giovane e sana (che non ha cioè problemi di infertilità) ha buone probabilità di concepire nell’arco di alcuni mesi semplicemente con tre rapporti sessuali non protetti alla settimana. Importantissimo invece è che lei inizi fin dal subito (se già non lo sta facendo) ad assumere acido folico per la prevenzione della spina bifida del bambino: la dose è di una compressa da 400 microgrammi al giorno, per tutto il periodo della ricerca della gravidanza fino almeno al termine del primo trimestre. Non mi ha detto nulla del suo peso, ma le ricordo che pesare troppo o troppo poco rispetto al numero di chili ideale ostacola l’ovulazione. Con cordialità.

