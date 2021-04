Area anecogena riferibile a distacco sottocoriale: cosa vuol dire?

Una domanda di: Daniela

Ho quasi 35 anni e sono alla mia prima gravidanza, avuta subito al primo tentativo.

Ho fatto la seconda ecografia transvaginale e il risultato del referto è:

“Camera gestazionale intrauterina a morfologia regolare contenente sacco

vitellino (mm 3,45) ed embrione corrispondenti a 7 settimane +6 (lvs 16 mm)

con attività cardiaca.

Al polo inferiore della camera gestazionale è presente un’area anecogena

di mm 10x12x10 riferibile a distacco sottocoriale.

Ovaie regolari con corpo luteo a sinistra”.

La prima ecografia diceva questo:

22/03/21

“Camera gestazionale intrauterina a morfologia regolare contenente

sacco vitellino (mm 2,5) ed embrione corrispondenti a 6 settimane (lvs 6,5

mm) con attività cardiaca.

Il mio ultimo ciclo è stato il 31/01/21

Con cicli non regolari da 28 a 34 giorni, calcolando con una app mi dà una

media di 30 giorni.

Vorrei sapere cosa vuol dire la parte “area anecogena riferibile a

distacco sottocoriale”.

La ginecologa inoltre ha detto che è indietro di qualche giorno visto le

dimensioni.

Questo fatto può essere collegato ad eventuali malattie genetiche o

malformazioni? O al ciclo non regolare?

Grazie.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi

Gentile signora, il leggero ritardo è legato probabilmente al ciclo non regolare. Il reperto ecografico indica che c’è un’area nella quale la camera gestazionale non si è ancora perfettamente accollata alla parete uterina. E’ un reperto molto comune e, in genere, scompare verso la 9-10 settimana. Solo in rarissimi casi può ampliarsi e portare a problemi. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto