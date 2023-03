“Area di scollamento”: cosa vuol dire?

Una domanda di: Veronica

Dottoressa, le chiedo se per gentilezza mi può spiegare meglio cosa vuol dire aria di scollamento nel polo inferiore 97×63 mm. Sono alla 7 settimana ho già avuto aborto a novembre ora mi trovo in questa situazione con tante domande. Grazie.



Sara Tabacco Sara Tabacco

Gentile Veronica, vuol dire che c’è un’area in cui le membrane che circondano l’embrione si sono distaccate dalle pareti dell’utero. Stia a riposo, nel senso di non compiere sforzi fisici e di non strapazzarsi. Non è invece necessario stare a letto, perché non serve e può essere controproducente, e segua le indicazioni del suo ginecologo. In bocca al lupo.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

