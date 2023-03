Arrossamento del sederino che non passa

Una domanda di: Sabrina

Buonasera, scrivo dalla disperazione. Ho la bambina di quasi 19 mesi che da quando ha 3 mesi ha un brutto culetto rosso. Mi avevano tranquillizzata dicendo di mettere ossido di zinco e che quando sarebbe cresciuta si sarebbe sistemato da solo. Ad oggi non è successo e anzi continua a peggiorare il rossore. La bambina da sempre fa la cacca anche 4/5 volte al dì, consistenza normale non ha la diarrea. Abbiamo fatto in passato una cura con Canesten e connettivina. Abbiamo eliminato il lattosio. Ad ogni cacca che fa la lavo subito e metto la pasta protettiva. Non ho risolto nulla. Non so più che creme prendere, se il rossore dipende dalle volte che fa la cacca, se viene dall intestino o altro. Vi prego di aiutarmi. Grazie.



Leo Venturelli Leo Venturelli Cara signora, la foto purtroppo non rende chiarezza dell'arrossamento, di edemi anali eventuali e di papule interne all'area arrossata. L'eritema in area così ristretta può avere più cause come anite, dermatite psoriasica, dermatite da contatto. Credo che, visto il persistere dell'arrossamento, sia utile fare vedere la lesione al suo pediatra o a un dermatologo per capire bene la causa e la cura migliore. A volte poi è anche questione di cambiare il tipo di pannolini usati. Con cordialità.