Arteria ombelicale unica del feto

Una domanda di: Silvia

Buongiorno Dottoressa, sono a 21 settimane e all’ecografia morfologica mi è stata riscontrata l’arteria ombelicale unica e pelvi renale destra 5.1mm e pelvi renale sinistra 5.4mm. Su questo punto mi hanno detto che è abbastanza normale in quanto è un maschietto e si dovrebbe risolvere alla nascita. Per quanto riguarda l’arteria unica mi è stato prescritto l’ecocardio fetale che ho già effettuato ed è tutto a posto. Volevo un suo parere in quanto leggendo su internet purtroppo ho riscontrato che sia l’arteria che le pelvi renali sono soft markers per alcune sindromi. Devo preoccuparmi? Nel primo trimestre ho effettuato il test del Dna Fetale base ed è risultato negativo. Grazie per la cortese risposta.



Elsa Viora Elsa Viora

Gentile Silvia,

provo a rispondere alle sue domande, ovviamente in linea generale in quanto la valutazione complessiva può essere fatta solo dal medico che ha effettuato l’ecografia e conosce la sua storia. La misura delle pelvi renali sono ancora nei limiti di norma in quanto si definisce “pielectasia” da 7 mm di diametro antero-posteriore misurato in scansione trasversale. La arteria ombelicale unica non viene più considerata come “soft marker”, cioè in assenza di altri parametri non è ritenuta una indicazione ad eseguire lo studio del cariotipo fetale, mentre suggerisce di monitorare la crescita del feto nel tempo.

Spero di essere stata utile.



