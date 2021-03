Arteria ombelicale unica e utero che si contrae

Una domanda di: Lidia

Vorrei farle una domanda,

sono alla 22 settimana di gravidanza, ho un’ arteria unica ombelicale, anche se ho 32 anni ho fatto per sicurezza l’amiocentesi consigliata dai dottori, finora il bambino si sta nutrendo bene, però alla morfologica hanno diagnosticato al bambino, un rene policistico risplastico sinistro. Prima di sapere del rene mi avevano consigliato una cardioaspirina al giorno.

Adesso non so se iniziarla per paura al rene.

Cosa mi consiglia?

E quando mi stanco un po’ sento sempre l’utero che si contrae, rimedi?

Grazie mille.



Gentile signora, la presenza di un’arteria ombelicale unica può associarsi ad alterazioni di altri organi. Se il bambino cresce bene per adesso può stare tranquilla. Prenda pure la cardioaspirina, come le hanno prescritto, perché non ha nulla a che fare con il rene del bambino. Per quanto riguarda l’utero contratto, è solo chi l’ha in cura che potrà stabilire se c’è da preoccuparsi oppure no. Tenga però presente che in gravidanza, quando ci si stanca un po’, è proprio l’utero che ci avverte di stare più tranquille.

Con cordialità.

