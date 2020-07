Ascesso nelle tube: quanto dura l’intervento?

Una domanda di: Arianna

Buongiorno. A me è stata diagnosticata la salpingite alla tuba sinistra (ascesso di 6 cm). Sono stata ricoverata perché avevo in corso l’infezione, curata con antibiotici che non sono stati sufficienti per far assorbire l’ascesso. A breve farò l’intervento, quanto durerà? Inoltre all’ospedale di Bergamo, papa Giovanni 23mo, mi hanno detto che c’è la possibilità che debbano staccare l’intestino dall’aderenza, visto che ho male sia nel scaricarmi sia durante la visita con le mani.

Mi può delucidare?



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Buongiorno signora,

la laparoscopia con salpingectomia in genere ha una durata di 60-90 minuti. Se ci sono aderenze, l’intervento può protrarsi più a lungo, ma per poterlo dire occorre vedere, quindi lo si capirà durante l’intervento. Con cordialità.

