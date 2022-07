Asimmetria dei testicoli in un bimbo di due anni

Spetta al pediatra stabilire, tramite la palpazione ed eventualmente un'ecografia dello scroto, la ragione per la quale i testicoli appaiono di dimensione diversa.

Gentile signora, in primo luogo bisogna capire se siamo in presenza di uno scroto più grande dell’altro o di uno scroto più piccolo dell’altro. Se l’anomalia riguarda lo scroto più grande, mentre l’altro è di dimensioni normali, potrebbe trattarsi di idrocele (presenza di liquido nello scroto). Oppure se è lo scroto di maggiori dimensioni dell’altro a essere nella norma, è possibile che ci troviamo di fronte, in relazione al più piccolo, a un “testicolo ritenuto” (cioè che non scende mai nello scroto) o “retrattile”, cioè che tende a risalire, più o meno temporaneamente, verso l’alto posizionandosi nel canale inguinale. Nel momento in cui lo scroto rimane vuoto appare alla vista più piccolo dell’altro. È dunque fondamentale prima di tutto capire quale dei due testicoli è interessato da un’anomalia nella dimensione. A questo punto, è necessario che il bambino venga visitato attentamente dal pediatra il quale tramite la palpazione dovrebbe già formulare un’ipotesi. Dopodiché può essere molto utile effettuare un’ecografia dello scroto, grazie a cui tutto potrà chiarirsi. Mi tenga aggiornata, se lo desidera. Cari saluti.

Una domanda di: Luisa Ringraziando per l’attenzione, pongo il mio quesito. Nel periodo di vacanze al mare appena trascorso ho potuto osservare molto il mio bambino di due anni senza il pannolino. Avevo già notato (e le ultime osservazioni lo hanno confermato) una conformazione diversa dei due testicoli. In particolare, il testicolo destro è più basso e più grande. Spesso lo scroto sembra “più vuoto” dalla parte sinistra. Durante una visita di routine, avvenuta tempo fa, anche la pediatra lo aveva notato, nulla rilevando però alla palpazione. Rispetto ad allora però io noto che ora la cosa è più evidente. Da che cosa può dipendere? Ringrazio e saluto cordialmente.

