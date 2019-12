Asimmetria della testa in un bimbo di tre anni

Una domanda di: Ferdinando

Salve,

il mio bambino ha 3 anni e 3 mesi, subito dopo la nascita ho notato che la parte sinistra posteriore della testa é piu schiacciata della parte destra.

Tutte le volte che chiedevo al pediatra mi diceva che era normale e man mano che cresceva la testa gli sarebbe diventata simmetrica, cosa che fino ad

oggi non é successo. Apparentemente non ha assimetrie negli occhi nè negli orecchi. Facendo ricerche su internet ho scoperto che si tratta di plangiocefalia

posteriore. Lui non ha problemi di sviluppo per quanto sembra. Volevo sapere se contiuando a crescere potrà avere problemi , e se si può fare

qualcosa, se non crea problemi alla crescita del cervello l´assimetria ma é solo una questione estetica, se c’è un metodo per riempire la parte

schiacciata che non sia chirurgico. Grazie.





Leo Venturelli Leo Venturelli Gentile papà,

se il bambino non ha mai presentato problemi neurologici e anche la postura è regolare , cioè non presenta una deviazione fissa del capo verso destra o sinistra, ma tiene la testa eretta rimane una questione estetica che però è facilmente ovviabile grazie ai capelli. In genere, gli esercizi posturalii fisioterapici hanno senso nei bambini piccoli nei primi mesi di vita, mentre a questo puntosono piuttosto inutili. Con cordialità.