Aspirinetta in gravidanza in caso di sovrappeso? Assolutamente no

Una domanda di: Sara

Salve sono incinta di 7 settimane ieri ho fatto la prima visita con l’ostetrica che mi ha prescritto la cardioaspirina non mi è mai stata

prescritta prima ho 2 figli una di 16 anni e il secondo di 3, secondo l’ostetrica la devo prendere fino all’ottavo mese solo per obesità, che

sono solo a 4 chili in più dell’inizio dell’ultima gravidanza. Ho 35 anni non ho mai avuto aborti e non ho nessuna patologia, le altre gravidanze sono

andate a termine con parto naturale. Ho provato a informarmi su internet e non riesco a trovare una spiegazione per questa prescrizione: secondo lei è

giusto prenderla nelle mie condizioni di salute? La ringrazio.





Dottor Filippo Murina Dottor Filippo Murina Gentile Signora,

l’uso di acido acetilsalicilico a basso dosaggio (100 mg) ossia la Cardioaspirina, oltre ad essere ad esclusiva prescrizione di un medico, trova principale indicazione nella

prevenzione dell’ipertensione in gravidanza e delle sue possibili e temibili complicanze, come la preeclampsia. L’incremento ponderale non è motivazione per l’uso di tale principio attivo. Con cordialità.

