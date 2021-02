Aspirinetta in gravidanza: serve in caso di cisti ovarica?

Una domanda di: Lucia

Sono a 6 settimane di gravidanza. Il ginecologo mi ha trovato una cisti

ovarica destra e mi ha prescritto l’aspirinetta. Che ne pensa dottore? Ho 42 anni.





Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi

Gentile signora,

per quanto riguarda la cisti ovarica, tutto dipende dalla dimensione e dalle caratteristiche ecografiche. Molto spesso ci sono cisti funzionali, che poi scompaiono dopo il primo trimestre. Oppure possono essere cisti endometriosiche, cisti mucinose, o anche residui della sua vita embrionaria. Il suo ginecologo sicuramente la potrà guidare.

L’aspirinetta non ha a che vedere con la cisti, ma le è stata probabilmente data in quanto il ginecologo ha ritenuto lei possa essere a rischio per gestosi, e l’aspirinetta è l’unico strumento di prevenzione.

Buona giornata.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto