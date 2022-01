Aspirinetta: si deve o no continuare ad assumere nel II trimestre?

Una domanda di: Serena

Sono alla 16 settimana di gravidanza e assumo cardioaspirina

perché ho anticorpi anti nucleo 1:320 e per precedente aborto. Cosa

succederebbe se smettessi di prendere la cardioaspirina?a

Sospendere la cardioaspirina porterebbe ad un aborto spontaneo o a

malformazioni fetali? Grazie.





Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora, nessun ginecologo prescrive farmaci a casaccio. Se il suo

medico le ha prescritto la cardioaspirina significa che lo ritiene

opportuno. Di fatto, questa cura è utilizzata per la prevenzione di alcuni

problemi come il distacco placentare e la preeclampsia, nonché per diminuire

le probabilità che si verifichi un nuovo aborto, nel caso in cui precedenti

gravidanze si siano interrotte spontaneamente. L’ipotesi che sta alla base

della prescrizione dell’aspirinetta è che in alcune condizioni patologiche

siano implicati alterazioni della coagulazione del sangue o processi

infiammatori, fenomeni che potrebbero essere controllati dall’acido

acetilsalicilico assunto in piccole quantità. Va detto che attualmente la

discussione sull’utilità dell’aspirinetta è ancora aperta, quindi è il

singolo ginecologo in base al singolo caso che deve decidere se è

appropriato o no utilizzarla, se può essere o non essere benefico. Le linee

guida inglsei indicano opportuna l’assunzione dell’aspirinetta in tutte le

donne a rischio di preeclampsia. Lei avrà letto in internet che quando viene prescritta per prevenire gli aborti ripetti può essere sospesa

sospendere nella 16ma settimana, ma quello che si trova in rete non deve in nessn caso suggerire il fai-da-te. E’ ovvio che non posso certo essere io a suggerirle di

sospendere l’aspirinetta: il buon senso, prima ancora della deontologia professionale, mi

vieta di interferire sulle indicazioni di un collega che, a differenza di

me, conosce bene la sua situazione e possiede informazioni sulla sua storia

clinica che io non ho. Posto tutto questo, mi sorprende che lei non si

confronti con il suo ginecologo per sapere se proseguire o no la terapia. E’

lui e lui solo che può dirle cosa è meglio fare, io posso solo limitarmi a

darle informazioni generali. La invito pertanto a contattare il suo

ginecologo e poi ad affidarsi alle sue prescrizioni con fiducia. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

